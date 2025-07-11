Хабенский и Башмет приедут в Алапаевск

В Алапаевске завтра пройдет большой музыкальный фестиваль «Путь Чайковского», который посетят народный артист России Константин Хабенский и дирижер Юрий Башмет, а также актриса МХТ Ольга Литвинова. В полдень в доме-музее Чайковского пройдет концерт с участием молодых музыкантов.

В 14:00 на Соборной площади выступит Симфонический хор Свердловской филармонии. Закроет программу фестиваля в 20:00 музыкальный спектакль по опере «Евгений Онегин», в котором и примут участие Литвинова и Хабенский, а дирижировать оркестром «Новая Россия» будет маэстро Башмет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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