Робот, зеленые технологии и «умные» здания: ГК «Кортрос» представила на «Иннопроме» свои проекты

Группа компаний «Кортрос» презентовала на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбург свои главные проекты. Это деловой квартал в Перми, бизнес-центр в Екатеринбурге, жилая застройка на острове Октябрьский в Калининграде и многофункциональный санаторно-гостиничный комплекс в Светлогорске. На стенде также были представлены образцы фасадных солнечных панелей, для продвижения которых девелопер совместно с «Хевел» создали компанию «Зеленый город».

Посетителей встречал робот-консьерж Арди. Андроид стал одной из достопримечательностей «Иннопрома-2025». Он общался с гостями выставки, отвечая на различные вопросы. Коммуникацию с собеседниками Арди ведет по разным сценариям. Робот может распознавать лица, поэтому запоминает тех, с кем ему довелось поговорить хотя бы однажды.

«Традиционно на форумах такого масштаба важной темой является развитие цифровизации разных отраслей, а также внедрения технологий искусственного интеллекта. Мы рады, что имеем к этому непосредственное отношение и вместе с нашими партнерами повышаем уровень технологического оснащения наших жилых комплексов. Напомню, что после окончания форума Арди вернется в центральное лобби квартала HEADLINER, где продолжит общаться с жителями, арендаторами коммерческой инфраструктуры, доставщиками, представителями управляющей компании и другими посетителями», – отметил генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

На «Иннопроме» также был представлен проект делового квартала «Пермь-Сити», который расположится на участке почти в 2,6 га в проекте КРТ «Дом культуры железнодорожников». На площадке проектируются RnD технопарк, офисы и гостиница. Общая площадь объектов – более 57,8 тысяч кв. м. В Екатеринбурге девелопер планирует построить бизнес-центр на 44 тысячи кв. м в рамках самого крупного в России и Европе проекта комплексного освоения территории – «Академический». Архитектурная концепция бизнес-центра разработана французским бюро Valode & Pistre – авторами всей концепции застройки района Академический.

В проекте комплексной застройки в Калининграде (7 га на острове Октябрьский) запланировано жилье объемом более 114 тысяч кв. м, апартаменты площадью 10 тысяч кв. м и два многофункциональных комплекса свыше 41 тысяч кв. м с гостиницей, офисами и коммерческими помещениями. В Калининградской области идет разработка проекта санаторно-гостиничного комплекса в Светлогорске – на первой береговой линии Балтийского моря. На участке в 30,6 га запланирована малоэтажная жилая застройка, санаторий с современными лечебно-оздоровительными методиками, гостиницы и гостиничные апартаменты в концепции семейного отдыха. Общая площадь комплекса составит 30 тысяч кв. м. Проект создаст более 500 рабочих мест для города.

Наряду с новыми проектами посетители «Иннопрома» могли оценить новшество, которое компании «Кортрос» и «Хевел» планируют совместно продвигать на рынке строительных технологий – энергогенерирующие солнечные фасады зданий на основе фотоэлектрических модулей. Отечественную разработку можно интегрировать в фасадные системы жилых и офисных зданий. Они вырабатывают электроэнергию непосредственно в точке ее потребления, снижая зависимость строительных объектов от внешних сетей. Технология позволяет собирать прямой и рассеянный солнечный свет, что увеличивает эффективность модулей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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