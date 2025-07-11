В ночь на 17 июля ради Царского крестного хода перекроют несколько улиц

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдут традиционные Царские дни. Самыми массовыми мероприятиями станут Божественная литургия в Храме-на-Крови вечером 16 июля и крестный ход, который начнется сразу после нее.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, паломники пройдут по маршруту: Храм-Памятник на Крови – Царская – Толмачева – проспект Ленина – Татищева – Токарей – Халтурина – Техническая – Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина Яма. В связи с этим будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка автомобилей по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского с 00:10 16 июля до 04:00 17 июля. Автомобилисты смогут объехать зону ограничений по улице Карла Либкнехта.

Кроме того, с 02:30 до 08:00 17 июля во время шествия паломников планируется оперативное закрытие движение транспорта:

– по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;

– по улице Татищева, от Репина до Токарей;

– по улице Токарей, от Татищева до Кирова;

– по улице Бебеля, от Кирова до Готвальда;

– по нечетной стороне улицы Халтурина, от Готвальда до Технической;

– по улице Технической, от Бебеля до Решетской;

– по улице Решетской, от Технической до Леваневского;

– по улице Леваневского, от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;

– по автодороге в поселок Шувакиш, от Леваневского до Зеленой;

– по улице Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;

– по улице Пышминская, от Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Маршрут крестного хода достаточно продолжительный – более 20 километров, время в пути – около 5 часов. Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи, а сотрудники ГИБДД перекроют движение автотранспорта по ходу следования верующих. После прохождения крестного хода движение будет открываться.

Добавим, с 14 по 18 июля возле Храма-на-Крови для паломников построят палаточный городок. 16 июля с 18:00 здесь будет работать полевая кухня. Для обеспечения безопасности участников потоки перераспределят. Вход будет организован со стороны сквера ЮНЕСКО, а выходы расположат по улице Царской в сторону улиц Дзержинского и Первомайской. Для удобства паломников большая часть выходов расположится на улице Карла Либкнехта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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