«Урал Футбол Фест» собрал несколько тысяч фанатов в Екатеринбурге

В парке Маяковского сегодня состоялся большой футбольный фестиваль, который собрал несколько тысяч болельщиков ФК «Урал». Фанаты могли сфотографироваться с любимыми игроками, выиграть призы в спортивном квизе, а также принять участие в мастер-классах.

Фестиваль открыл красочный парад болельщиков. Толпа людей в клубной ярко-оранжевой атрибутике прошагала по главной аллее ЦПКиО, скандируя футбольные кричалки. Всех присутствующих на празднике приветствовал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а затем для зрителей выступила кавер-группа «Нелегалы».

Для футбольных фанатов главным событием стала встреча с Александром Мостовым. Царь российского футбола ответил на вопросы болельщиков, а затем в течение часа раздавал автографы – к нему выстроилась огромная очередь. «Я впервые в Екатеринбурге и мне самому интересно узнать, кого в вашем городе больше – футбольных или хоккейных болельщиков», – с улыбкой отметил Мостовой во время паблик-тока. Также он пожелал ФК «Урал» хорошо выступить в следующем сезоне и пробиться в Российскую Премьер-лигу.

В течение всего дня в парке работали тематические зоны. Посетители могли погонять мяч в «квадрате» или поиграть в виртуальный футбол. Дети штурмовали стойки с аквагримом, а болельщики постарше увлеченно играли в кикер. Финалом праздника стал концерт поп-группы «Блестящие».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Так открылся футбольный фестиваль Фанаты встали в очередь за автографами Очередь за фото тоже была Легенда футбола Александр Мостовой в Екатеринбурге в рамках паблик-толка Завершила футбольный фестиваль группа «Блестящие»

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