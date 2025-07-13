Вблизи Невьянска иномарка улетела в кювет, водитель погиб

На подъездной дороге к железнодорожной станции Аять в Невьянском районе накануне вечером произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. ДТП случилось около 19:50.

За рулем находился 49-летний мужчина, местный житель. Он погиб на месте. В салоне также была 40-летняя женщина, пассажирку госпитализировали. Установлено, что погибший водитель имел 25-летний стаж, 34 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии ни он, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства авария выясняет следственно-оперативная группа. В том числе будет установлено, в каком состоянии был водитель, а также скорость автомобиля и дорожные условия.

Невьянск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube