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Воскресенье, 13 июля 2025, 11:03 мск

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На Среднем Урале резко возросла площадь лесных пожаров

В Свердловской области на утро 13 июля было зарегистрировано 3 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 26 га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Еще два дня назад в регионе был зафиксирован только 1 природный пожар на территории в 2 га.

Напомним, что в Свердловской области с 4 июля был отменен особый противопожарный режим. Однако в части муниципалитетов остаются ограничения – там по-прежнему нельзя разводить костры и жечь мусор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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