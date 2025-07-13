ЛДПР выдвинула нового кандидата на выборы губернатора

Руководитель свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг выдвинут кандидатом на досрочные выборы губернатора, которые состоятся в сентябре. Такое решение было принято сегодня на внеочередной конференции партии.

Напомним, предыдущим кандидатом от ЛДПР был депутат Госдумы Станислав Наумов. Примерно через две недели он неожиданно вышел из избирательной гонки, пояснив, что у него возникли сложности с прохождением муниципального фильтра.

Александр Каптюг уже участвовал в губернаторских выборах в 2022 году. Тогда он набрал чуть более 3% голосов и занял последнее место.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube