В Екатеринбурге сотрудники термального комплекса массово отравились хлором

В термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе произошла утечка хлора, в результате которой пострадал 31 человек. У сотрудников комплекса зафиксированы симптомы отравления: слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.

По данным оперативного штаба минздрава, в областной токсикоцентр были доставлены 19 человек, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 пациентов медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек оставили на амбулаторном лечении.

В компании Baden Family так прокомментировали случившееся: «Сегодня в районе 11 утра в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены попросил гостей покинуть примыкающие помещения. На место были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи. Также были приняты необходимые меры по устранению последствий – все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка».

Прокуратура Екатеринбурга проверит компанию на соблюдение требований по охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического законодательства. Роспотребнадзор организовал отбор проб воды и воздуха в термальном комплексе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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