Черный ягуар Аргон отмечает день рождения (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском зоопарке поздравляют именинника: отмечает своё 17-летие черный ягуар Аргон. Он родился в Ленинградском зоопарке, а через год переехал в Екатеринбург.

«Аргон воспитанный ягуар – сотрудников уважает и спокойно подчиняется. Имениннику нравится находится в движении – гулять в летнем вольере, забираться на возвышения и оттуда наблюдать за посетителями. Подремать забравшись повыше, кстати, он тоже любит (в прочем, как и большинство кошачьих)», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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