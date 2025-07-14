Новая неделя на Урале будет прохладной

На этой неделе погода в Свердловской области будет чуть более прохладной, чем обычно в середине лета.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, северо-западные потоки в атмосфере будут поддерживать несколько пониженный фон температуры (на 1-3°). Сегодня, 14 июля, осадки маловероятны.

15 июля ожидается прохождение по границе Свердловской области небольшого северо-западного циклона, вероятен дождь, на юге кое-где гроза: количество осадков 1-4 мм, на востоке области до 5-9 мм. В тыл этому циклону поступит порция северного воздуха, 16-17 июля прохладно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube