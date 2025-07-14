Уральцы смогут чаще летать в Турцию

Авиакомпания Azur air с 1 августа увеличит количество рейсов в турецкий Даламан. Самолеты будут летать из екатеринбургского аэропорта Кольцово на самолетах Boeing 767-300 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость билетов – от 43 тысяч в одну сторону, билеты доступны в составе туристических пакетов у партнеров авиакомпании.

«Аэропорт Даламан обеспечивает транспортную доступность таких популярных туристических регионов как Фетхие и Мармарис. Как отмечают в AZUR air, юго-запад Турции – живописный край, где берёт своё начало знаменитая Ликийская тропа, главный пеший маршрут региона. Также, как отметили в пресс-службе аэропорта, самолеты авиакомпании 11 раз в неделю летают в турецкую Анталью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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