Врачи спасли самокатчика, который врезался в бордюр на огромной скорости

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли 18-летнего екатеринбуржца, который на скорости более 30 километров в час врезался на электросамокате в бордюр.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, водитель, перелетев через руль, ударился головой. Скорая доставила пострадавшего в СОКБ № 1. Медики диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму, которая привела к образованию стремительно растущей внутричерепной гематомы. Осложняющим фактором явилась хроническая почечная недостаточность – пациент уже два года получает гемодиализ.

Успешная операция помогла остановить опасное массивное кровотечение. «Операция по удалению эпидуральной гематомы не представляет особой сложности, но мы имели дело с человеком, который получает гемодиализ. Для таких пациентов характерна повышенная кровоточивость тканей. Особое внимание в ходе операции уделялось гемостазу, чтобы минимизировать кровопотерю и профилактировать осложнения», – рассказал нейрохирург СОКБ № 1 Михаил Усов. Благодаря отлично выполненной работе операционной бригады и анестезиолога-реаниматолога Джулии Сумейко вмешательство прошло успешно.

Добавим, ПДД разрешает ездить на электросамокате со скоростью не больше 25 км/ч, а в некоторых частях города она снижена до 10-15 км/ч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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