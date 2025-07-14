На Урале начались «Царские дни-2025»

В Екатеринбурге начались «Царские дни». Они продлятся с 11 июля по 21 июля. Ежегодно с 2000-х фестиваль проходит на Урале, он посвящен памяти о расстрелянной семье Романовых, в него входят богослужения, масштабный крестный ход, музыкальные вечера, детская парусная регата, а в этом году и православный студенческий форум «Русская мысль из прошлого в будущее».

Центральным событием фестиваля станет божественная литургия, которая пройдёт в ночь на 17 июля на площади перед Храмом-на-Крови. Палаточный городок для паломников на этом месте уже начали разбивать. Представители епархии напоминают, что ночная служба в годовщину убийства царской семьи – это уникальное богослужение. «Это соборная и очень серьезная молитва, которую совершают тысячи верующих… Будут звучать молитвы о властях, воинстве и о даровании победы», – сказал руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил Рябинин.

После богослужения начинается крестный ход. Людям предстоит пройти 21 км от Храма-на-Крови до монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. По традиции, эти мероприятия поддерживает Фонд святой Екатерины. Для тысяч паломников организуют полевую кухню, раздачу воды, развоз с Ганиной Ямы обратно в город.

На крестном ходе мероприятия «Царских дней» не заканчиваются: 18 июля в Алапаевске состоятся богослужения в память Великой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары и других мучеников, пострадавших за веру. Также будет и культурная программа: «Царские музыкальные вечера» и «Царские встречи», где выступят артисты Театра слова, Свердловской филармонии, Оперного театра, а также гости из Большого театра Узбекистана и московских театров Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме того, в Екатеринбурге можно будет увидеть спектакль юношеского православного театра «Божии люди» из Барнаула с программой «Романовы – Царский путь».

С 12 по 18 июля в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске пройдет фестиваль колокольного звона «Благовестуй, земле уральская!». В нем примут участие звонари из разных регионов России – Троице-Сергиевой лавры, Новосибирска, Ярославля, Читы и других городов. Они проведут мастер-классы и дадут показательные выступления.

Впервые в рамках «Царских дней» состоится I Православный студенческий форум «Русская мысль из прошлого в будущее». Участники обсудят современные аспекты христианской жизни, истории России и роли православия в современном обществе. В нем примут участие студенты УрФО и других регионов, представители духовенства и специалисты в области русской религиозно-философской мысли.

Наконец, в Екатеринбурге в центре «Царский» откроется выставка икон «Небесные покровители Дома Романовых», подготовленная совместно с Алтайской епархией. Экспозиция включает редкие иконы XVII-XVIII веков, среди которых икона святого Иова Многострадального, предположительно принадлежавшая Николаю II.

Екатеринбург, Елена Сычева

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