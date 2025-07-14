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Понедельник, 14 июля 2025, 10:24 мск

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Уральским учителям выплатят деньги за задержку зарплаты после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Свердловской области вскрыла массовые нарушения трудовых прав педагогов: учителям не доплачивали зарплату, задерживали доплаты за классное руководство и лишали компенсаций. После вмешательства надзорного ведомства 934 педагога получили дополнительные выплаты на сумму свыше 240 тыс. рублей.

Масштабная проверка затронула 876 образовательных учреждений региона. Нарушения выявлены повсеместно: в 10 школах Новолялинского района, в Артинском лицее, в Екатеринбурге (школа №173) и т.д. Прокуратура инициировала 110 представлений, привлекла к ответственности 74 должностных лица и добилась перечисления педагогам 170,3 тыс. рублей только в качестве компенсаций за задержку зарплаты по статье 236 ТК РФ.

Надзорные мероприятия продолжаются – прокуратура предупредила 118 работодателей о недопустимости нарушений.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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