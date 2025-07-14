Парень, который зарезал подругу и ее мать на Сортировке, получил 9,5 лет воспитательной колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего парня, который два года назад после ссоры жестоко убил свою 14-летнюю подругу, ученицу восьмого класса, ее мать и их собаку. Суд назначил ему 9,5 лет в воспитательной колонии и обязал выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее писал «Новый День», трагедия произошла 13 ноября 2023 года. В тот день ученик школы №149 пришел в гости к своей подруге – 14-летней восьмикласснице из другой школы. Между влюбленными произошла ссора, после чего парень взял нож и девять раз ударил девочку в шею и грудь. Она умерла от потери крови. Затем он дождался возвращения 62-летней матери девушки и тоже убил ее. Не пощадил он и шпица, который жил в квартире.

После преступления молодой человек украл банковскую карту и вместе с приятелем снял с нее 40 тысяч рублей. Однако друг рассказал об убийстве старшему брату, который сразу же обратился в полицию. Что касается приятеля, который помог снять деньги, его обвинили в краже и приговорили к 3,5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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