Свердловской области списали задолженность по кредитам

Правительство России простило Свердловской области часть задолженности по бюджетным кредитам. Как сообщает пресс-службе кабмина, правительством было принято решение о списании займов с 25 российских субъектов почти на 43 млрд рублей.

Кроме Свердловской области, долги списали Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области. «Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», – отметил Михаил Мишустин.

Добавим, по состоянию на 1 июля госдолг региона составлял 90 млрд рублей, из них почти 70 млрд – по бюджетным кредитам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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