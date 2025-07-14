Екатеринбуржец оштрафован на 550 тысяч за оправдание терроризма в соцсети

Житель Екатеринбурга осужден за публичное оправдание терроризма в интернете. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, приговор вынесен по материалам следственного отдела по Новоуральску.

Суд установил, что 8 октября 2022 года 39-летний мужчина разместил со своей страницы в соцсети комментарий под новостью о теракте. По заключению экспертизы, в этом комментарии он оправдывал действия террористов. Осужденный признал вину полностью. Приговором суда ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Дополнительно он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

Екатеринбург, РИА «Новый День» Светлана Муллагалеева

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