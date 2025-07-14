Пассажиры поезда Анапа – Екатеринбург ехали в 30-градусной жаре из-за поломки кондиционеров

Пассажиры поезда №290, который следовал из Анапы в Екатеринбург, двое суток ехали в адской жаре: из-за сломанных кондиционеров температура воздуха в вагонах была +32…36 градусов. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

«Внутри вагонов стоит духота, жара от 32 до 36 градусов. Много семей с детьми, инвалидов. Начальник поезда обращался к руководству и просил снять с продаж места, где не работают кондиционеры. Но пассажиры все прибывают и прибывают», – сообщали ранее очевидцы в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Вагоны хотели заменить еще в Ростове-на-Дону, но этого не случилось.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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