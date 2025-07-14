В Хабаровском крае ищут пропавший вертолет Ми-8

В Хабаровском крае Росавиация и МЧС ведут поиски пропавшего вертолета Ми-8 компании «АПК «Взлёт». По предварительным данным, на борту находилось пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.

Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия, в районе погода нормальная, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района.

Хабаровск, Елена Васильева

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