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Понедельник, 14 июля 2025, 13:09 мск

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В Хабаровском крае ищут пропавший вертолет Ми-8

В Хабаровском крае Росавиация и МЧС ведут поиски пропавшего вертолета Ми-8 компании «АПК «Взлёт». По предварительным данным, на борту находилось пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста.

Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия, в районе погода нормальная, сообщил РИА Новости представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района.

Хабаровск, Елена Васильева

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