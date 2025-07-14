В Екатеринбурге построят дублер проспекта Космонавтов

В Екатеринбурге построят дорогу – дублер проспекта Космонавтов. Проект уже одобрен Госэкспертизой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут в два этапа. На первом строители проложат четырехполосную магистраль длиной 4,3 километра, которая свяжет ЕКАД и улицу Фрезеровщиков. Через реку Пышму возведут мост, а ее русло переустроят. Также по протяженности дороги сделают 2 наземных нерегулируемых пешеходных перехода, а вдоль тротуара у лесопарка «Пышминские Озерки» появится велодорожка. Кроме того, проект включает создание очистных сооружений, площадки пункта управления системой транспортной безопасности, трансформаторной подстанции.

На втором этапе построят транспортную развязку, которая позволит выезжать из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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