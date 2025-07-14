Уральцы сдают билеты на концерты в Баку

Уральцы сдают билеты на концерты зарубежных исполнителей в Баку. Туры в столицу Азербайджана в привязке к выступлениям мировых звезд – включая Джипси Кинга, One Republic, Джастина Тимберлейка и The Rasmus – активно продавали весной. Равно как и в привязке к бакинскому этапу «Формулы 1». Однако из-за опасений в связи с нестабильной геополитической обстановкой и сообщений о преследовании российских туристов в Азербайджане, многие уральцы предпочитают перестраховаться и сдать билеты.

«Мы покупали тур на три ночи, чтобы поехать на Тимберлейка. Вместе с билетами в фан-зону вышло что-то около 250 тысяч. Сейчас сдаем. Ехать в такой ситуации считаем для себя невозможным», – рассказала екатеринбурженка Анна.

Турагенты подтверждают, что по азербайджанским маршрутам есть случаи отказов, однако пока не повально. Те, кто купили туры на июль с прицелом на концерт Тимберлейка, сдают чаще, чем те, кто собирался поехать на F1 (конец сентября) или The Rasmus (начало ноября). «Небольшая доля отказов действительно есть, она невелика, так как это не массовое направление вообще, а штучные продукты. Работаем индивидуально с каждым», – пояснила «Новому Дню» турагент Софья Малинина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube