Роспотребнадзор: грибы из дворов и парков есть нельзя

Жители Екатеринбурга все чаще замечают грибы, растущие прямо во дворах и городских парках. Однако управление Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждает, что собирать и употреблять в пищу такие грибы нельзя. Они впитывают из почвы и воздуха вредные вещества, включая тяжелые металлы и токсины. Съев такой гриб, можно получить серьезное отравление.



Особую опасность такие грибы представляют для детей. Родителям настоятельно рекомендуется объяснить ребенку, что пробовать сырые грибы, найденные в городе, опасно. Покупать «дары леса» у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли также не стоит.

Для тех, кто самостоятельно отправляется за грибами в лес, Роспотребнадзор напоминает основные правила. Главное из них: «Не знаешь – не бери», собирать нужно только хорошо знакомые виды. Сбор только вдали от дорог и вне населенных пунктов. Важно использовать плетёные корзины, а не вёдра или полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к быстрой порче. Каждый гриб следует срезать с целой ножкой. Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и приготовить.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Светлана Муллагалеева

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