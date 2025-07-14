Новые светофоры появятся на 41 перекрестке Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга планирует установить новые светофоры на 41 перекрестке в разных районах города. На портале госзакупок размещен аукцион на разработку проектной документации для проекта стоимостью почти 14 миллионов рублей. Хотя точные сроки монтажа оборудования пока неизвестны, проект должен быть предоставлен не позднее 30 ноября 2025 года.

Согласно подробной карте, опубликованной в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», новые светофоры появятся в разных частях города, включая районы Эльмаша и Уралмаша (Орджоникидзевский район), Химмаша (Кировский район), Академического (Верх-Исетский район), Центра, а также на выезде в поселок Растущий. Точное расположение всех перекрестков можно увидеть на карте.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Светлана Муллагалеева

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