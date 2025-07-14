В Екатеринбурге добавят семь новых ярмарочных площадок

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал обновленный график проведения ярмарок в городе. Главное новшество – появление 7 дополнительных сезонных торговых площадок в разных районах.

Универсальная ярмарка на пересечении улиц Фрунзе и 8 Марта (напротив дома №118) будет работать дольше всех – с 11 июля по 31 декабря, с 10:00 до 21:00. Специализированная ярмарка по адресу ул. Луначарского, 210б2 откроется только на два летних месяца – июль и август. Ярмарка на ул. Анатолия Мехренцева примет посетителей в июле, августе и сентябре, а завершит сезон в октябре.

Дополнительно в график включены городские сезонные ярмарки, которые будут проходить до 30 июля, с 1 по 30 августа, с 1 по 30 сентября на следующих площадках:

– Парк Камвольного комбината (ул. Ферганская)

– Парк Чкалова (ул. Чкалова)

– Южный парк (ул. Юлиуса Фучика – ул. Академика Шварца)

– парк имени Константина Архипова

– улица Большакова, 90

– проспект Космонавтов, 86

– проспект Академика Сахарова, 29/4

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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