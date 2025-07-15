Житель Каменска-Уральского получил 4 года колонии за организацию наркопритона

Житель Каменска-Уральского осужден за организацию наркопритона и хранение наркотиков. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, приговор вынес Синарский районный суд.

Зимой 2024 года Кирилл Казаков, ранее судимый за наркопреступления, вместе со знакомым систематически употреблял наркотики в съемной квартире. Чтобы скрыть следы, они проветривали и убирали в помещении. Также мужчины выезжали в лесополосу для поиска закладок, где Казакова и задержали полицейские. При личном досмотре у него нашли запрещенное вещество.

Суд установил, что Казаков предоставлял помещение для употребления наркотиков и незаконно хранил их в крупном размере без цели сбыта. Хотя он признал вину только по хранению, суду хватило доказательств для обвинения по обоим эпизодам. Приговором Кириллу Казакову назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Каменск-Уральский, Светлана Муллагалеева

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