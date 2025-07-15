Свердловчанам грозит до 5 лет колонии за жестокое убийство собак кувалдой

Брату и сестре из Байкаловского района, которые жестоко избили кувалдой трех собак и выбросили их тела в мусор, теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Им предъявлено обвинение по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

По данным региональной прокуратуры, жительница деревни Сергина уехала на вахту и попросила племянника, который жил неподалеку, присмотреть за своими тремя собаками – Мартином, Люцефером и Малышом. Вечером 8 апреля он не захотел тратиться на корм для животных и кувалдой ударил по голове Мартина. При этом сестра изверга удерживала собаку, наступив на ее цепь. После этого племянник также жестоко расправился еще с двумя псами: нанес по несколько сильных ударов кувалдой Люцеферу и Малышу. Трупы животных нашли на следующий день в мусорных контейнерах.

Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.

Байкалово, Дарья Деменева

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