Научная разработка студентов УрФУ поможет фермерам повысить рождаемость у коров

Студенты Уральского федерального университета по заказу агрофермы создали модель прогнозирования молочной продуктивности коров. Модель помогает планировать объемы производства молока, оптимально распределять ресурсы (корм, персонал) и вовремя выявлять аномалии в продуктивности. Разработка была создана по заказу бизнеса и уже внедрена на одном из предприятий Сысертского района Свердловской области. «Нам пришлось погрузиться в детали производства, стала понятна специфика работы с реальными данными: их нехватка, неоднородность и необходимость согласования деталей с заказчиком. Это сильно отличается от учебных задач, но дало ценное понимание, как теория применяется на практике с учетом бизнес-контекста агрофермы», – рассказал соавтор модели, студент ИРИТ-РтФ Дмитрий Крохалев.

Также студенты разработали систему анализа данных, которая позволит оперативно выявлять влияние микроклимата на продуктивность коров и управлять условиями содержания. Кроме того, проанализировали влияние результативности осеменения в зависимости от веса животного и возраста, определили прогноз развития тренда. В результате предложили внедрить на ферме систему контроля с введением минимального порога осеменения особей с весом 450 кг и запретом осеменения до 400 дней. По предварительным подсчетам, модель поможет повысить успешность осеменения до 72 %, а также снизить до 3 % издержек.

В планах университета и агробизнеса – продолжить сотрудничество. В следующем семестре студенты проведут исследование, которое поможет разработать модель снижения рисков на предприятии (болезни животных, подбор климата), а также изучат влияние природных особенностей на эффективность осеменения. Кроме того, планируют внедрить на производстве IoT-сенсоры для мониторинга здоровья в реальном времени, развивать компьютерное зрение для оценки физического состояния животных, внедрить систему динамической корректировки рационов животных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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