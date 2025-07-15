Сотрудников метро переводят на четырехдневку

В Екатеринбургском метрополитене часть сотрудников переводят на четырехдневную рабочую неделю. «Перевод на четырехдневную рабочую неделю производится только для сотрудников аппарата управления и только по собственному желанию», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города. Линейный и производственный персонал будет работать в прежнем режиме.

В мэрии добавили, что причина сокращения рабочей недели неизвестна.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube