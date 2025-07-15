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Вторник, 15 июля 2025, 10:49 мск

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Сотрудников метро переводят на четырехдневку

В Екатеринбургском метрополитене часть сотрудников переводят на четырехдневную рабочую неделю. «Перевод на четырехдневную рабочую неделю производится только для сотрудников аппарата управления и только по собственному желанию», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города. Линейный и производственный персонал будет работать в прежнем режиме.

В мэрии добавили, что причина сокращения рабочей недели неизвестна.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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