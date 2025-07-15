Более половины жителей Екатеринбурга берут с собой в туалет телефон

Почти 70% жителей Екатеринбурга берут с собой смартфон в туалет. К таким выводам пришли производители китайских трубок HONOR. По их данным, 70,4% пользователей берут телефон с собой «всегда и везде», а 69,6% – «даже в ванную и туалет». Информацию, как сообщили в компании, получили на основании опроса пользователей.

Отметим, ранее представители «Лаборатории Касперского» на «Иннопроме» в Екатеринбурге рассказали, как разобрали планшет в китайском автомобиле и обнаружили в нем три сим-карты, которые позволяли организовать удаленный доступ к управлению машиной – в том числе приоритетному над командами водителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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