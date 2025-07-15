От укусов клещей пострадали более 27 тысяч свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 27,3 тыс. свердловчан. Это на 6% выше, чем в прошлом году, однако ниже среднего многолетнего показателя на 10%.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 157 человек (подтвержден у 38 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 271 человек (подтвержден у 137).

Санитарные врачи исследовали около 26,7 тыс. клещей. В 42,7% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,2% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,1% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,17% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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