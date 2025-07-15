Блогеров зазывали серебряными членами на выставку ювелиров, которую проводит правительство

В Екатеринбурге проходит форум-выставка ювелирного искусства «Тонкие грани». На нее пригласили и фешн-блогеров, и профессиональных стилистов-байеров – инфлюенсеров зазывали на мероприятие, которое проводит в том числе областное правительство, с помощью наборов подарков от участников. Всем брендам-участникам отправили предложение принять участие в наполнении подарочных боксов для блогеров. Кто откликнулся – продукция того и попала в наборы», – рассказали организаторы форума.

В некоторые коробочки вкладывали сертификаты, свечи, браслеты из кожи, кому-то досталась ювелирная продукция, в том числе от уральского бренда Yocreators, который позиционирует себя как «чересчур концептуальный». Среди ювелирных украшений – серебряные браслеты, серьги и подвески в виде черепов, втулок для взрослых, презервативов и натуралистичных мужских половых органов. Именно последние и достались некоторым блогерам.

Отметим, выставка-ярмарка проходит сегодня в «Домне» до 19:00. Завтра пройдут пресс-туры на производство. Форум проводится «в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организаторы – Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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