В Академическом фирму оштрафовали на 150 тысяч за парковку автомобиля на газоне

Коммерческая организация из Екатеринбурга заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за то, что принадлежащий ей автомобиль бросили на газоне.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, автомобиль «Фольксваген» оставили на газоне на улице Академика Парина, 40 в январе этого года. Собственником машины является ООО «Авто Инфо».

Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16 закона Свердловской области – «Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства». Постановлением административной комиссии Академического района, а также решением Академического районного суда компании назначили наказание в виде административного штрафа в 150 тысяч рублей.

Защита обжаловала решение в облсуде, утверждая, что на момент фиксации правонарушения машину сдали в аренду.

Однако, согласно представленным документам, машину сдали в аренду в феврале, а не в январе. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для освобождения ООО «Авто Инфо» от ответственности. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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