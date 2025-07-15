В Екатеринбурге все готово к многотысячному крестному ходу: кто накормит и развезет верующих

В Екатеринбурге подходят к кульминации «Царские дни»: в ночь на четверг, 17 июля, начнется многотысячный крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге, где были убиты члены императорской семьи, до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где были сброшены в шахту их останки. Десятки тысяч паломников со всей страны пойдут к святому месту более 21 км пешком, поэтому особое внимание организаторов уделяется готовности монастыря принять большое количество людей одновременно.

Сегодня с инспекцией на Ганиной Яме побывали митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который был первым настоятелем монастыря, и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Вместе с наместником монастыря игуменом Мелитоном они оценили ход подготовки к предстоящим событиям.

Особое внимание будет уделено не только безопасности, но и комфорту верующих – братьи и сподвижники монастыря обеспечат крестоходцев водой и едой в финальной точке маршрута. Полевая кухня заработает после молебна.

«Для Фонда святой Екатерины очень важно и значимо, что на «Царские дни» в Екатеринбурге собираются ежегодно десятки тысяч людей. Люди идут крестным ходом в память о подвиге святой семьи. Крестный ход является проявлением нашей любви к царю и его родным. Мы сегодня прошлись по территории монастыря, восхитились ее красотой, и можем сказать, что все готово к приему гостей», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Также утром 17 июля от монастыря будет организован развоз верующих – транспортировка начнется уже после молебна, который начнется ориентировочно в 06:00. Автобусы будут курсировать в течение всего дня до станции Шувакиш, откуда уже можно будет добраться до Екатеринбурга. «Проезд частного автотранспорта от поселка Шувакиш до монастыря на Ганиной яме в праздничные дни будет перекрыт. Поэтому свой автотранспорт лучше оставить на специальной стоянке в поселке Шувакиш», – уточнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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