В Екатеринбурге ограничили движение транспорта (ФОТО)

В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге сегодня и завтра будут введены временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции, с 00:00 часов 16 июля до 05:00 часов 17 июля ограничено движение по улице Царской на участке от улицы Первомайской до улицы Дзержинского.

16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови будет проходить Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. Сразу после службы начнется Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма, куда паломники прибудут ориентировочно завтра в 8-00. По пути следования будет временно перекрываться движение на следующих участках:

– ул. Толмачева (от ул. Первомайской до пр. Ленина)

– пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина)

– ул. Татищева (от ул. Репина до ул. Токарей)

– ул. Токарей (от ул. Татищева до ул. Кирова)

– ул. Бебеля (от ул. Кирова до ул. Готвальда)

– нечетная сторона ул. Халтурина (от ул. Готвальда до ул. Технической)

– ул. Техническая (от ул. Бебеля до ул. Решетской)

– ул. Решетская (от ул. Технической до ул. Леваневского)

– ул. Леваневского (от ул. Решетской до автодороги в пос. Шувакиш)

– автодорога в пос. Шувакиш (от ул. Леваневского до ул. Зеленой)

– ул. Зеленая (от автодороги в пос. Шувакиш до проезда Первого)

– ул. Пышминская (от ул. Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автодороги)

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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