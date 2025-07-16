В Екатеринбурге ограничили движение транспорта (ФОТО)

В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге сегодня и завтра будут введены временные ограничения движения транспорта.
Как сообщили в Госавтоинспекции, с 00:00 часов 16 июля до 05:00 часов 17 июля ограничено движение по улице Царской на участке от улицы Первомайской до улицы Дзержинского.
16 июля в 23:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови будет проходить Божественная литургия, которая продлится до 02:30 17 июля. Сразу после службы начнется Большой крестный ход до монастыря в урочище Ганина Яма, куда паломники прибудут ориентировочно завтра в 8-00. По пути следования будет временно перекрываться движение на следующих участках:
– ул. Толмачева (от ул. Первомайской до пр. Ленина)
– пр. Ленина (от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина)
– ул. Татищева (от ул. Репина до ул. Токарей)
– ул. Токарей (от ул. Татищева до ул. Кирова)
– ул. Бебеля (от ул. Кирова до ул. Готвальда)
– нечетная сторона ул. Халтурина (от ул. Готвальда до ул. Технической)
– ул. Техническая (от ул. Бебеля до ул. Решетской)
– ул. Решетская (от ул. Технической до ул. Леваневского)
– ул. Леваневского (от ул. Решетской до автодороги в пос. Шувакиш)
– автодорога в пос. Шувакиш (от ул. Леваневского до ул. Зеленой)
– ул. Зеленая (от автодороги в пос. Шувакиш до проезда Первого)
– ул. Пышминская (от ул. Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автодороги)
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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