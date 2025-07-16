Сегодня Маков день

16 июля православная церковь чтит память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в VI веке. В народе этот день получил название Маковый день, так как в него традиционно сеяли мак.

Мокий и Марк жили в III-IVвеках в Римской империи при правлении Максимиана. Оба проповедовали христианство в период религиозных гонений. Мокия и Марка схватили и пытались заставить поклоняться языческим идолам, они отказались, за что были казнены.

16 июля в народном календаре – Маков день, люди верили, что мак, собранный в этот день, способен уберечь от злых духов. Маковые зерна крестьяне сыпали в колодцы, чтоб они не пересыхали, а также семена клали под подушку – для крепкого сна.

Есть в этот день еду с маком – хорошая примета, она означает, что в доме будет изобилие.

Новобрачные в этот день должны насыпать немного мака в обувь, чтобы брак сложился удачно.

Если в Маков день гром во время грозы не стихает – непогода будет длительной.

Если мошки и комары кружат в воздухе – на протяжении недели будет хорошая погода.

Богатый урожай щавеля – к теплой зиме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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