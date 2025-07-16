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Среда, 16 июля 2025, 10:14 мск

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Бойцы поблагодарили депутата Вихарева за очень нужные посылки на фронт

Бойцы поблагодарили депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева за очень нужные посылки на фронт.

«Получил видеоблагодарность от бойцов 2-го батальона «Урал». Отправленные им квадрокоптеры и комплектующие уже помогают ребятам в выполнении боевых задач. По просьбам парней закупил больше 20 современных беспилотников «Гроза-леска». Это устройство обеспечивает устойчивую связь даже в условиях применения врагами средств радиоэлектронной борьбы, может нести до 3,5 килограмм полезной нагрузки и летать на десятки километров. Также передал комплектующие к БПЛА – наземные станции управления», – сообщил в социальных сетях Алексей Вихарев.

По его словам, с получателями грузов он знаком лично – весной, во время своей поездки в ДНР он побывал в месте дислокации батальона, посмотрел, как живут, где тренируются и собрал «заявки» по гуманитарной помощи. «Продолжу закупать и отправлять необходимое. Большую поддержку в этом важном деле получаю от правительства Свердловской области и лично врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Уже не в первый раз вместе собираем и отправляем гуманитарные грузы», – отметил Алексей Вихарев.

Напомним, что Алексей Вихарев с начал СВО помогает военнослужащим. Депутат закупает и отправляет уральцам высокоточную технику, средства связи, квадрокоптеры и другое необходимое для выполнения боевых задач оборудование, а также регулярно собирает и отправляет фуры с гуманитарной помощью в пострадавшие регионы страны.

Включился депутат и в помощь бойцам из Ирбита, где в этом году открылся филиал Волонтерского центра. За несколько месяцев вместе с жителями города сформировано и отправлено несколько фур с гуманитарной помощью. Также Алексей Вихарев отправил ирбитским военным мотоцикл «Урал», который ценится на СВО за свою маневренность и высокую проходимость.

Екатеринбург, Елена Васильева

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