Трое детей получили травмы в ДТП за сутки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в период летних каникул растет число аварий с участием детей. За 14 июля в городе случилось три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В каждом из случаев дети получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Первое ДТП случилось в 13:45 на улице Краснокамской. Водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 3-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за кустов. Ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу №9. Мать пояснила, что отвлеклась во время прогулки.

Второй инцидент произошел в 17:55 на улице Вакина. Водитель автомобиля Lada Niva сбила 12-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по линии тротуара. Подросток получил травму головы.

Третье ДТП случилось спустя 20 минут на Кировоградской улице. Здесь 34-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, столкнулась с 13-летним велосипедистом, совершавшим разворот. Подросток получил травму ноги.

Во всех трех случаях после оказания медицинской помощи в больницах детей отпустили домой. Напомним, что все эти происшествия служат предупреждением для водителей: дети могут появиться на пути неожиданно. Автомобилистам стоит удвоить внимание на дороге, а родителям – постоянно контролировать малышей и повторять с подростками правила безопасного перехода и езды на велосипедах и самокатах.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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