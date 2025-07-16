Каждый шестой свердловчанин готов сменить город ради карьеры

16% жителей Свердловской области готовы переехать в другой регион ради новых профессиональных возможностей, показало исследование аналитиков hh.ru.

Так, особенно мобильны кандидаты в возрасте от 19 до 40 лет. Интересно, что желание переезда напрямую связано с опытом работы. Так, не прочь сменить город почти четверть специалистов (22%) с опытом работы более 15 лет. В два раза меньше готовы к переезду соискатели с опытом 9-15 лет. А на долю новичков в профессии приходится только 18% резюме, отмечает директор уральского филиала hh.ru Оксана Сидлецкая.

Принять приглашение на работу чаще всего готовы специалисты из сферы производства и сервисного обслуживания (10%), представители строительства и недвижимости (9%), айтишники, менеджеры по продажам и рабочие кадры (по 8%). А вот специалисты из автобизнеса, сферы спорта и красоты, а также страховые агенты гораздо реже задумываются о переезде – их доля составляет менее 1%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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