Сыну главы азербайджанской диаспоры грозит арест по обвинению в наезде на спецназовца

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Мутвалы Шахин оглы Шыхлинскому – сыну главы азербайджанской диаспоры Урала, сообщили в пресс-службе суда.

Накануне вечером глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Мутвалы Шыхлински задержан. По данным общественника, это связано с задержанием Шахина Шыхлински 1 июля. Оба члена диаспоры ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был Шыхлински-младший. В какой-то момент он сдал назад и наехал на одного из спецназовцев. Отметим, что его отца после допроса отпустили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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