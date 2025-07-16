На Урале выявлены организаторы колл-центра, действовавший в интересах украинских спецслужб

ФСБ провела спецоперацию в Свердловской и Ярославской областях и выявила членов колл-центра, действовавшего в интересах украинских спецслужб.

«Пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов. Установлено, что деятельность указанных колл-центров координируется украинскими спецслужбами, а похищенные денежные средства расходуются на нужды вооруженных сил Украины», – сообщает ЦОС ФСБ Рооссий.

Следственным управлением УМВД России по Ярославской области на основании материалов ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Достоверно установлено, что украинской стороной в качестве пособников реализации мошеннической схемы на территории России привлекаются администраторы СИМ-боксов, продавцы, покупатели и курьеры по доставке данных устройств, лица и организации, приобретающие крупные партии СИМ-карт, а также лица из числа российских граждан, содействующие переводу полученных мошенническим путем денежных средств на иностранные банковские карты или криптовалюту, так называемые «дроперы».

Как напоминает ФСБ, деятельность пособников, как и их украинских заказчиков, квалифицируется по особо тяжким статьям, таким как ч.4 ст. 159, ч.1, 3 ст. 210 УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы. Кроме того, за содействие в деятельности, направленной против безопасности России, пособник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 275 УК России «Государственная измена».

Екатеринбург, Елена Васильева

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