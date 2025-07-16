Пьяный мужчина предстанет перед судом за нападение на медработника

Молодого жителя Екатеринбурга 2004 года рождения будут судить за нападение на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура Чкаловского района.

По версии следствия, в начале февраля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения участвовал в драке у здания на ул. Союзной и получил травмы. Прохожие вызвали скорую помощь. Когда прибыла бригада, пьяный мужчина, не просивший о помощи, спровоцировал конфликт и попытался ударить медработника в лицо. Тот успел закрыться рукой. В результате у фельдшера диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины на лице.

Мужчине предъявили обвинение по статье хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Он полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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