На Урал завезли почти 6 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана

В Свердловскую область из Узбекистана привезли 20,2 тонны нектаринов, из которых 5,6 тонны оказались зараженными – в них нашли живые личинки восточной плодожорки.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, прежде чем фрукты окажутся на прилавках, партию обеззаразят. «На основании п. 6.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского Экономического Союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 № 318 организацией, поставившей нектарины в Свердловскую область, принято решение об обеззараживании зараженной продукции в целях предотвращения распространения карантинного объекта», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube