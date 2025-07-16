Свердловчане стали чаще отдыхать у водоемов

Жители Свердловской области стали все активнее проводить летние выходные у воды – число выездов на местные озера выросло на 10% по сравнению с прошлым летом. По данным статистики МегаФона, самые популярные места для отдыха – озера Таватуй, Шарташ, Балтым, а также Волчихинское и Белоярское водохранилища.

«Таватуй, Шарташ, Балтым – места, где отдыхают многие свердловчане и гости региона. Туристы пользуются онлайн-картами, слушают любимую музыку и смотрят ролики в своих мобильных. Чтобы отдых был максимально комфортным, мы регулярно проводим модернизацию оборудования, расширяем емкость сети для поддержания высокой скорости мобильного интернета. В этом году работы проведены уже более чем на 350 объектах по всему региону», – отметил директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

Особенно популярны в первый летний месяц у отдыхающих оказались 11 и 12 июня – предпраздничный и праздничный дни, когда многие жители региона предпочли выехать на природу. Свердловчане не ограничиваются только своим регионом, активно интересуются и челябинскими озерами. Так, среди фаворитов – Малые Аллаки, Калды, Кременкуль, Первое и Увильды.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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