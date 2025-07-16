Россияне оказались патриотами в вопросе выбора мест для отдыха

Россиянам предложили помечтать – куда бы они отправились, если бы кто-нибудь оплатил им путевку на две недели куда угодно. Половина опрошенных Фондом общественного мнения оказалась патриотами – 49% выбирали варианты внутри страны. На первом месте по популярности Кубань и Крым (9 и 7% соответственно), на третьем Байкал и Алтай (по 5% и 3%).

Еще по 2% набрали варианта Дальний Восток/Камчатка, Дагестан/Северный Кавказ и дача/деревня. Меньше четверти отправились бы за рубеж: так ответили только 21% опрошенных, включая 4% за Турцию, по 2% за Мальдивы, Таиланд и ОАЭ.

Интересно, что все страны Европы в сумме набрали меньше 5%, а ближнее зарубежье – порядка 4%. Лишь 11% респондентов ответили, что остались бы дома, а стоимость путевки попросили отдать деньгами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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