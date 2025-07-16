Автобусы и троллейбусы будут проезжать мимо остановки Куйбышева

В центре Екатеринбурга автобусы № 60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусы № 25, 27, 31, 35 и 36 в течение трех дней будут проезжать мимо остановки Куйбышева.

Как пояснили в мэрии, это связано с тем, что перед перекрестком улиц Белинского – Куйбышева специалисты МУП «Водоканал» будут менять трубу диаметром 500 мм. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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