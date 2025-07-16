Уральцев пригласили на кастинг фильма о фронтовой агитбригаде 1943 года

Начался всероссийский кастинг для съемок художественного фильма «Агитбригада. Серая зона», который станет первой полнометражной лентой о фронтовых агитбригадах, сформированных на Урале во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ДИПе, проект создается кинокомпанией V&T Agency при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является частью киноальманаха «Агитбригада». Для участия необходимо заполнить анкету. Здесь же можно посмотреть, какие типажи нужны съемочной группе.

Съемки стартуют осенью 2025 года в Свердловской области. Премьера фильма запланирована на май 2026 года. Сюжет фильма переносит зрителя в осень 1943 года. Молодой баянист Степан Волков присоединяется к уральской агитбригаде, работающей в «серой зоне» – на нейтральной полосе между противоборствующими армиями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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