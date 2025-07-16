Перенесшего инсульт контрактника не могут уволить из армии из-за бюрократии

Участник СВО из Свердловской области, заключивший контракт с минобороны, не может уволиться из армии, хотя во время службы перенес инсульт и потерял речь. Причина – юридические нюансы.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, уволить уральца из армии не могут, потому что он не прошел военно-врачебную комиссию – ВВК, и пройти ее не может. «ВВК он не прошел, потому что, по мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам. Причем все шаги подтверждены документами с печатями. Замкнутый круг, все как бы правы. Крайним оказался боец», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

В итоге депутат направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны в надежде, что там найдут решение проблемы. «Потому что это ненормально, когда потерявший речь участник СВО продолжает нести военную службу, потому что по документам иначе никак», – резюмировал Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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