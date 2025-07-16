Уралец выплатил долг по алиментам только под угрозой «уголовки»

Житель Новоуральска выплатил 1 млн рублей своему сыну под угрозой уголовной ответственности. Мужчина 46 лет задолжал ребенку алименты – как сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Свердловской области, он делал это намеренно, лишь однажды перечислив на содержание мальчика 2 тысячи рублей.

«Он считал, что этой суммы достаточно», – заметили в ведомстве. Официально должник не был трудоустроен, деньги получал за работу не на счет, так что взыскать долг было трудно. Мужчину даже привлекали к административной ответственности и назначали 30 часов обязательных работ, однако только под угрозой возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей, новоуралец сдался – и полностью выплатил долг. Все деньги уже перечислены. Также алиментщику пришлось заплатить штраф в казну государства – 66 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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