В УрФУ открылась современная аудитория для архитекторов (ФОТО)

На кафедре «Архитектура» Уральского федерального университета (УрФУ) открылась обновлённая учебная аудитория, предназначенная для занятий архитектурным рисунком и живописью.

Площадь новой аудитории составляет 65 кв.м. Помещение разделяется на две независимые зоны, что позволит одновременно работать с двумя студенческими группами. Особенностью помещения стала стена, покрытая грифельной краской, на которой можно рисовать мелом. Кроме того, аудиторию оснастили новыми рабочими местами, освещением, мебелью и системами хранения. Проект учитывает специфику архитектурного образования, где для обучения требуется свободное пространство, равномерное освещение, возможность демонстрации и хранения крупных форматов работ.

Проект был реализован при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в состав Группы компаний «КОРТРОС»). «Мы видим образование как фундамент будущего. Поддерживая университеты, мы инвестируем в поколение молодых профессионалов, которым предстоит формировать облик новых городов. Очень символично, что аудитория открыта именно для будущих архитекторов», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов на церемонии открытия аудитории.

«Архитектура – это область, где особенно важны среда, атмосфера и внимание к деталям. Именно это стало основой обновлённой аудитории», – подчеркнул президент УрФУ Виктор Кокшаров.

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