В уральском селе столкнулись подростки на мотоцикле и электросамокате (ФОТО)

В селе Лая Горноуральского округа 9-летнего мальчика на мощном электросамокате сбил 16-летний подросток на мотоцикле. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось 15 июля в 20.40.

Мотоциклист ехал по улице Краснознаменной, а мальчик на самокате пересекал проезжую часть, не спешившись. В результате юного водителя электросамоката доставили с травмами в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. У подростка не было ни мотошлема, ни прав, да и мотоцикл оказался не его, а приятеля. Более того, оказалось, что юный участник ДТП был пьян. Составлены протоколы по 5 статьям КоАП.

Отец 9-летнего ребенка пояснил, что электросамокат мощностью 350 Вт купил для сына, не зная о возрастных ограничениях. В отношении отца составлен административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортом несовершеннолетнему без водительского удостоверения соответствующей категории.

Горноуральский округ, Елена Владимирова

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